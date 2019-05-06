+7(812)309-71-21

Санкт-Петербург, ул. Планерная д. 15 Б
(ТЦ Гранд-Авто, павильон 16)

Официальное изготовление дубликатов автомобильных номеров
в Санкт-Петербурге.

заказать номер доставка

Более 100 пунктов выдачи CDEK рядом с домом.

Мы изготавливаем дубликаты Государственных номеров по ГОСТ Р50577-93.
 Имеем необходимые свидетельства об утверждении, изготовленной юридическим лицом, специальной продукции от ГУОБДД МВД РФ.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ для получения номера

ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ

Паспорт гражданина РФ
или водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации 
транспортного средства или ПТС

ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ

Паспорт
гражданина РФ
или водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС

Доверенность
по форме М2

Карточка предприятия

Официальное получение дубликатов номерного знака

Автомобильные
номера с флагом

1 шт. - 1 000₽
2 шт. - 1 800₽

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автомобильные номера без флага

1 шт. - 1 250₽
2 шт. - 2 500₽

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номера 
для прицепа

1 шт. - 1 000₽

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квадратный авто номер

1 шт. - 2 000₽

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номер для мотоцикла

1 шт. - 2 000₽

заказать

доставка готового номера

самовывоз

Забрать заказ можно по адресу:
СПб, ул. планерная, д. 15б 
(тц Гранд-авто, павильон 16)


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доставка сдЕк

более 50 пунктов самовывоза 
в санкт-петребурге и ленинградской обл., доставка курьером до двери

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КУРЬЕР

доставка по санкт-петербургу нашими курьерами
стоимость от 300₽

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СТОимость доставки рассчитывается отдельно. Самовывоз бесплатно!

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Почему клиенты выбирают нашу компанию

без посредников

собственное производство в санкт-петербурге

все по закону

имеем все необходимые лицензии и сертификаты

соблюдаем гост

руководствуемся приказами мвд и ГОСТАМИ

оперативность

работаем на качественном немецком оборудовании

ПРИМЕРЫ РАБОТ

НАШ АДРЕС

ПРОИЗВОДСТВО И САМОВЫВОЗ

Санкт-Петербург, ул. Планерная д. 15 Б 
(ТЦ Гранд-Авто, павильон 16)

Режим работы: ПН-ПТ с 10 до 19 часов
                          СБ, ВС с 11 до 18 часов

8(812)309-71-21

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