Официальное изготовление дубликатов автомобильных номеров
заказать номер
в Санкт-Петербурге.
Более 100 пунктов выдачи CDEK рядом с домом.
Мы изготавливаем дубликаты Государственных номеров по ГОСТ Р50577-93.
Имеем необходимые свидетельства об утверждении, изготовленной юридическим лицом, специальной продукции от ГУОБДД МВД РФ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ для получения номера
ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
Паспорт гражданина РФ
или водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации
транспортного средства или ПТС
ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
Паспорт
гражданина РФ
или водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС
Доверенность
по форме М2
Карточка предприятия
Официальное получение дубликатов номерного знака
доставка готового номера
самовывоз
Забрать заказ можно по адресу:
СПб, ул. планерная, д. 15б
(тц Гранд-авто, павильон 16)
доставка сдЕк
более 50 пунктов самовывоза
в санкт-петребурге и ленинградской обл., доставка курьером до двери
КУРЬЕР
доставка по санкт-петербургу нашими курьерами
стоимость от 300₽
СТОимость доставки рассчитывается отдельно. Самовывоз бесплатно!
Почему клиенты выбирают нашу компанию
без посредников
собственное производство в санкт-петербурге
все по закону
имеем все необходимые лицензии и сертификаты
соблюдаем гост
руководствуемся приказами мвд и ГОСТАМИ
оперативность
работаем на качественном немецком оборудовании
ПРИМЕРЫ РАБОТ
НАШ АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВО И САМОВЫВОЗ
Санкт-Петербург, ул. Планерная д. 15 Б
(ТЦ Гранд-Авто, павильон 16)
Режим работы: ПН-ПТ с 10 до 19 часов
СБ, ВС с 11 до 18 часов
Очень оперативно!И саморезки дали.
Очень оперативно!И саморезки дали.